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اليوم.. إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية "تراخيص الشركات"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة زهير جرانة بقضية "تراخيص الشركات"

01:00 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

زهير جرانة

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الثلاثاء، قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الشركات".

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بمعاقبة جرانة غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفًا عمومياً مساعده لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلًا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.

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مصراوي Masrawy

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