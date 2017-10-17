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الغندور: حسام البدري يدافع باستماتة عن أزارو.. و«متعب» الضحية (فيديو)

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الغندور: حسام البدري يدافع باستماتة عن أزارو.. و«متعب» الضحية (فيديو) الغندور: حسام البدري يدافع باستماتة عن أزارو.. و«متعب» الضحية (فيديو)

التحرير

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انتقد خالد الغندور، لاعب نادي السابق، الطريقة التي أدار بها حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام الرجاء، مساء الإثنين.

واكتسح الأهلي، الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال «الغندور»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة LTC، إن «البدري» يصر على استمرار وليد أزارو في الملعب رغم إضاعته الفرص على حساب عماد متعب، بسبب أنه هو من طلب التعاقد معه، لذلك يدافع عنه باستماتة.

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وتساءل قائد القلعة البيضاء السابق، عن المدافع السوري عبد الله الشامي، والجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي، معلقًا: «ولا حس ولا خبر عنهم حتى في ماتش الرجاء، الناس عايزة تشوف اللاعيبة دي».


 

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التحرير

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