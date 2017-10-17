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معوض يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة النجم الساحلي

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معوض يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة النجم الساحلي معوض يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة النجم الساحلي

التحرير

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أكد سيد معوض المدرب المساعد للنادي الأهلي، أنه حزين لإصابة حسام عاشور لاعب الفريق في مباراة الرجاء، وبخاصة أن عاشور من أهم لاعبي الفريق وسيتم عمل فحص طبي غدًا لتحديد موقفه من مباراة النجم الساحلي التونسي.

وأضاف معوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع شوبير» المذاع علي فضائية «صدي البلد» أن عبد الله السعيد سيكون جاهز تمامًا لمباراة النجم خلال يومين، مضيفًا أن وليد سليمان أيضاً جاهز للقاء النجم، مؤكدًا أنه بدأ اليوم برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وسيكون خلال يومين في تدريبات الفريق بشكل طبيعي. 

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وكشف "معوض" عن سبب عدم مشاركة شريف إكرامي فى لقاء اليوم أمام الرجاء، قائلاً أن اللاعب شعر ببعض الإجهاد، ما جعل الجهاز الفني يقرر إراحته في لقاء اليوم، مؤكدًا جاهزيته للقاء النجم الساحلي المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي من الفوز على الرجاء اليوم بأربع أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من عمر الدوري الممتاز.

 

 

 

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التحرير

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