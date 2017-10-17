إصابة جديده تضرب الجبهة اليمنى بالزمالك

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كتب-كريم قماح

غادر اللاعب احمد توفيق ظهير أيمن الزمالك، مران فريقة المسائى، والذى إقيم على ملعب حلمى زامورا بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وتعرض توفيق للإصابة خلال المران، بكدمة بوجة القدم، ولم يستكمل المران وقام أحد أعضاء الجهاز الطبى بوضع رباط عليها.

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وأكد محمد اسامة طبيب الفريق أن الكدمة التي تعرض لها توفيق خفيفة ولاتعوقه عن المشاركة في التدريبات القادمة، مؤكدا أنه فضل إراحة اللاعب وعدم استكمالة للمران.

جدير بالذكر أن اسامة قد أعلن منذ قليل تعافى حازم إمام وفتوح وأحمد مجدى من الإصابة، وأن الزمالك بدون إصابات امام سموحة.