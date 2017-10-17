أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إصابة جديده تضرب الجبهة اليمنى بالزمالك

Google+ Print
إصابة جديده تضرب الجبهة اليمنى بالزمالك إصابة جديده تضرب الجبهة اليمنى بالزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

غادر اللاعب احمد توفيق ظهير أيمن ، مران فريقة المسائى، والذى إقيم على ملعب حلمى زامورا بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وتعرض توفيق للإصابة خلال المران، بكدمة بوجة القدم، ولم يستكمل المران وقام أحد أعضاء الجهاز الطبى بوضع رباط عليها.

شاهد أيضا

وأكد محمد اسامة طبيب الفريق أن الكدمة التي تعرض لها توفيق خفيفة ولاتعوقه عن المشاركة في التدريبات القادمة، مؤكدا أنه فضل إراحة اللاعب وعدم استكمالة للمران.

جدير بالذكر أن اسامة قد أعلن منذ قليل تعافى حازم إمام وفتوح وأحمد مجدى من الإصابة، وأن الزمالك بدون إصابات امام سموحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات