5 نقاط مُضيئة للأهلي من لقاء الرجاء.. 40 مُباراة «دون هزيمة»

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فاز النادي الأهلي على نظيره الرجاء برباعية نظيفة في المُباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، التي أقيمت على «استاد السلام».

وحصد الأهلي، العديد من الإيجابيات من هذه المُباراة، استعدادًا لمُلاقاة النجم الساحلي، الأحد القادم، في عودة الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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عودة الثقة لأزارو

لعب المغربي وليد أزارو، اليوم بثقة على عكس اللقاءات السابقة، ولم يهتم أزارو بإحزار الأهداف، بل فضل اللعب الجماعي وقدم تمريرات جيدة، منها تمريرة حاسمة «إسيست» لزميله جونيور أجاي.

عودة سعد ومؤمن للتهديف

عاد كل من سعد سمير ومؤمن زكريا للتهديف رفقة المارد الأحمر، وامتلك الثنائي سجلًا تهديفيًا جيدًا للغاية في الموسم السابق، وساهما في جلب العديد من النقاط، التي توجت القلعة الحمراء باللقب في النهاية.

الغزارة التهديفية

انتصر الأهلي برُباعية نظيفة، وهي عودة للنتائج الثقيلة، فالأهلي كان يفوز لكن بفارق هدف أو هدفين أو أكثر، وهو ما يجعل الجماهير تطمئن على الخط الأمامي قبل لقاء النجم، الذي يحتاج فيه الفريق للفوز للصعود للمُباراة النهائية.

أجايي يواصل التألق

واصل النيجيري أجاي أداءه الجيد مؤخرًا مع الفريق، بعدما سجل هدف الفوز على الترجي في رادس، وسجل اليوم هدفًا من صناعة أزارو، كما قدم تمريرة حاسمة لمؤمن زكريا.

40 مُباراة بدون هزيمة

تعتبر المُباراة هي الـ40 للأهلي دون هزيمة في الدوري المصري، ليواصل الأهلي سعيه لتحقيق رقم قياسي، وكانت آخر هزيمة للأهلي في الدوري أمام المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري موسم 2015 - 2016 وبالتحديد في الـ13 من يونيو 2016، ولم يخسر منذ ذلك الحين.