البدري عن اصابة حسام عاشور: البديل جاهز (فيديو)

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية فوز فريقه على الرجاء وحصد الـ3 نقاط، مضيفًا أن كل تركيزه حاليًا في مواجهة النجم الساحلي.

واكتسح الأهلي، نظيره الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب «السلام» ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث «البدري»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «الأهلي»، عن اصابة حسام عاشور، قبل مواجهة النجم الساحلي، مشيرًا إلى أن الفريق يملك البديل الجاهز، لكن مازال هناك وقت حسم حجم اصابته.

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وتابع مدرب اللقلعة الحمراء، أن الرباعي عبد الله السعيد، ووليد سليمان، وشريف إكرامي، وهشام محمد لمواجهة بطل تونس، المقرر لها يوم الأحد المقبل.