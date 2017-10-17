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البدري: «أزارو لو بيلعب ضدي كنت عملت له ألف حساب»

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البدري: «أزارو لو بيلعب ضدي كنت عملت له ألف حساب» البدري: «أزارو لو بيلعب ضدي كنت عملت له ألف حساب»

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، رضاه عن المكسب الذي حققه الفريق على الرجاء خاصة أنها مُباراة تسهل من مهمة المؤجلات في الدوري لزيادة عدد النقاط في الدوري.

وواصل البدري أن الفوز له أثر معنوي ايجابي جيد للغاية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، و كل التغييرات وتغيير طريقة اللعب التي أجراها الجهاز الفني كانت وفقًا لرؤية مباراة النجم الساحلي المقبلة.

وفيما يخص اراحة السولية، أوضح أنه حصل على راحة بسبب أنه لعب العديد من الماتشات، والاصابات ستسبب ازعاج له في المُباريات القادمة لكن الطبيعي أن نكون جاهزين لأي مُنافس، أما عاشور فسيخضع لأشعة تحدد مدى غيابه، وهشام محمد جاهز لمواجهة النجم الساحلي.

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أما عن الغيابات فإن عبدالله ووليد جاهزين وسيشاركا في المران الجماعي غدَا، وعند سؤاله عن أزارو، شرح البدري أنه يتمتع بشراسة و سرعة تعوض عدم توفيقه على المرمى وأكد أن علي من يُحلل أدائه الالتفات الي مميزاته، وقال «لو كان ازارو في فريق آخر غير الأهلي كنت سأعمل لمواجهته الف حساب».

وسيواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء بدون راحة،وينطلق مران الفريق في الرابعة عصر استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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التحرير

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