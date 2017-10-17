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الجبلاية: نرحب بالحكام الأجانب ولكن بشرط

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الجبلاية: نرحب بالحكام الأجانب ولكن بشرط الجبلاية: نرحب بالحكام الأجانب ولكن بشرط

التحرير

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أكد محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على ترحيب المجلس بإستقدام حكام أجانب لمباراة وسموحة، والمقرر لها فى الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوي المصري الممتاز.

وكان رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي، عن رغبته في إستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق بعد أزمة مباراة الفارس الأبيض أمام طنطا فى الجولة الماضية بالدوري والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد عضو مجلس الادارة في تصريحات خاصة أنهم يرحبون بقيادة طاقم حكام أجنبي لمباراة الزمالك وسموحة، مشيرًا إلى أن المجلس ينتظر طلبًا رسميا من مجلس إدارة نادي الزمالك بهذا الشأن لكي يتم تنفيذه.

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وشدد أبو الوفا على أن هناك شرطا لتنفيذ هذا الطلب  وهو أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك أي مستحقات مالية تخص إستقدام طاقم أجنبي لمباراته مع سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الدوري الممتاز.

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التحرير

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