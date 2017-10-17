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أبو الوفا: الوزير لم يطلب إجراء انتخابات لمجلس الجبلاية

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أبو الوفا: الوزير لم يطلب إجراء انتخابات لمجلس الجبلاية أبو الوفا: الوزير لم يطلب إجراء انتخابات لمجلس الجبلاية

التحرير

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كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة لم يطلب إجراء انتخابات لمجلس الجبلاية خلال جلسة اليوم.

وقال أبو الوفا لـ«التحرير»، إن الوزير أبلغ مسئولي الجبلاية بأنه تلقى إخطار شفوي من هيئة الفتوى والتشريع بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لكنه ينتظر الإخطار الرسمي والتصرف بناءً عليه.

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وتأتي تصريحات عضو مجلس إدارة الجبلاية ردًا على خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل. 

الجدير بالذكر أنه قد صدر حكما من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إلا أن وزارة الشباب والرياضة لم تنفذه حتى الآن. 

 

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التحرير

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