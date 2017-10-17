«توأمة» بين المصري وليفربول الإنجليزي

التحرير

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يغادر سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي، إلى إنجلترا من أجل توقيع «توأمة» بين النادي المصرى ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد حلبية في تصريح خاص لـ« للتحرير» أن توقيع هذه بروتوكول التوأمة مع النادي الإنجليزي يأتي في إطار سعيه لتوفير مصادر دخل متنوعة وخطوة قوية نحو تقدم الفريق البورسعيدي للعالمية، مشيرًا إلى أنه سوف يستغل تواجده مع مسئولي ليفربول من أجل الإتفاق معهم على إقامة مباراة ودية بين الفريقين بمناسبة احتفالية النادي بمرور مائة عام على إنشائه.

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يذكر أن سمير حلبية رئيس المصري يتواجد حاليا بفرنسا فى رحلة علاجية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.