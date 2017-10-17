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"الإسكندرية" تحتفل بمرور ١٠ سنوات على تطوير المبني التاريخي للروم الأرثوذكس

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مصراوي Masrawy

"الإسكندرية" تحتفل بمرور ١٠ سنوات على تطوير المبني التاريخي للروم الأرثوذكس

12:33 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية محمد سلطان

الإسكندرية- أ ش أ:

شهد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، احتفالية مرور ١٠ سنوات على تطوير المبنى التاريخي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية ، وذلك بحضور قداسة البابا ثيوذروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا والمطران ناركسيوس النائب البطريركي ونائب وزير خارجية اليونان وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد المحافظ - في بيان صدر عن محافظة الإسكندرية -، أن مبني بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية هو من إحدى التحف المعمارية الفريدة التي تزين مدينة الإسكندرية ، وهو خير شاهد على المحبة والتعايش السلمي بين اليونانين والمصريين علي أرض مصرنا الحبيبة ، موضحا أن تطوير مبني البطريركية التاريخي هو إنجاز كبير وخير دليل على وجود الروم الأرثوذكس علي الآراضي المصرية منذ أكثر من ألفي عام.

من جانبه، أهدي قداسة البابا السيد المحافظ مجلد يحتوي علي تسجيل دقيق لمراحل التطوير التي مر بها المبنى، مرفقا بمجموعة فريدة من الصور والرسومات التوضيحية وشرح دقيق للترميم به.

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مصراوي Masrawy

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