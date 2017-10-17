البنتاجون: مقتل العشرات من داعش في غارة أمريكية على معسكري تدريب باليمن

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مقتل العشرات من تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة أمريكية، مساء اليوم الاثنين، على معسكري تدريب في محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت الوزارة - في بيان صادر عنها، نشرته قناة (العربية الحدث) الإخبارية -، أن التنظيم الإرهابي يستخدم المعسكرين في محافظة البيضاء في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ.

وأشار البنتاجون إلى أن تنظيم "داعش" استغل مناطق غير خاضعة لسلطة الحكومة في اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.