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البنتاجون: مقتل العشرات من داعش في غارة أمريكية على معسكري تدريب باليمن

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مصراوي Masrawy

البنتاجون: مقتل العشرات من داعش في غارة أمريكية على معسكري تدريب باليمن

12:26 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

البنتاجون: مقتل العشرات من داعش في غارة أمريكية على معسكري تدريب باليمن

غارة أمريكية على معسكري تدريب باليمن

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مقتل العشرات من تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة أمريكية، مساء اليوم الاثنين، على معسكري تدريب في محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت الوزارة - في بيان صادر عنها، نشرته قناة (العربية الحدث) -، أن التنظيم الإرهابي يستخدم المعسكرين في محافظة البيضاء في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ.

وأشار البنتاجون إلى أن تنظيم "داعش" استغل مناطق غير خاضعة لسلطة في اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.

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