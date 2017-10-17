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وزير البيئة عن حرائق قش الأرز: «مش هعين عسكري على كل فدان»

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وزير البيئة عن حرائق قش الأرز: «مش هعين عسكري على كل فدان» وزير البيئة عن حرائق قش الأرز: «مش هعين عسكري على كل فدان»

التحرير

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أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن حرائق قش الأرز بالمحافظات تتسبب في تلوث حاد من كل عام ويصعب السيطرة عليها بسبب المزارعين المخالفين الذين يحرقون القش قائلا: «مش هقدر أعين عسكري على كل فدان لمراقبة ومنع الحرق».

وأضاف " فهمى " خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قيلل بمقر الوزارة أن القضاء على الظاهرة هو الأهم، لافتا إلى أن الوزارة تقوم هذا العام بتكثيف الخطط والإجراءات التفتيشية والقانونية لوقف هذه الحرائق ومحاولة السيطرة عليه، لافتًا إلى أن الوزارة قامت هذا العام فقط بتحرير 5000 محضر للمزارعين الذين قاموا بحرق قش الأرز، بينما تم تحرير 8000 محضر العام الماضي، وهو ما يؤكد انخفاض ظاهرة الحرق، لافتًا إلى أن القانون لا يسمح بتصالح المخالفين في قضايا حرق قش الأرز التي تصل إلى الحبس.

وأوضح وزير البيئة، أنه في الوقت الذي أذيعت فيه مباراة والكونغو وصعدت مصر إلى ، حدث في نفس اللحظة تلوث في هواء القاهرة، وأنا بنفسي شميت رائحة حرق في منطقة المعادين كما أبلغتني غرف العمليات في نفس اللحظة، وذلك بناء على تقارير محطات الرصد.

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ولفت الوزير إلى أن العوامل الجوية هي أكثر مسبب لتلوث الهواء في هذه الفترة من كل عام، حيث يتم احتباس التلوث في طبقات الهواء ومنع صعودها فيشعر المواطن بالتلوث والاختناق وأشار الوزير إلى أن حرق قش الأرز يأخذ وقتا حتى تخمد هذه الحرائق، وهو ما يعطي الأجهزة التفتيشية للوزارة الفرصة للوصول واتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لافتا إلى أن سيارات المطافئ يصعب دخولها لهذه المناطق فيقوم موظفو الوزارة بإطفاء الحرائق بأنفسهم.

 

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التحرير

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