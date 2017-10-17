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محافظ أسوان يتابع آخر استعدادات احتفالية 200 عام على اكتشاف معبدي أبوسمبل

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يتابع آخر استعدادات احتفالية 200 عام على اكتشاف معبدي أبوسمبل

12:18 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

محافظ أسوان يتابع آخر استعدادات احتفالية 200 عام على اكتشاف معبدي أبوسمبل


أسوان- أ ش أ:

تابع محافظ أسوان مجدي حجازي آخر الاستعدادات لتنظيم احتفالية مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني بأبوسمبل جنوب أسوان؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد بمدينة أسوان في يناير الماضي.

وأجرى المحافظ، اليوم الاثنين، الجولة التفقدية التاسعة لمدينة أبو سمبل السياحية للوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ لكافة التجهيزات الجارية في مختلف القطاعات لتنظيم احتفالية عالمية تليق بهذا الحدث الأثري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار أبو سمبل الدولي ، وكذلك أعمال الرصف والتشجير والتجميل الجارية بالطريق الرئيسي والشوارع الفرعية بداية من المطار وحتى منطقة المعبد ، بجانب أعمال التطوير الجارية بمركز شباب أبو سمبل ومستشفى أبو سمبل الدولي ومستشفى التكامل ، وكذلك أعمال التطوير بمعبدي رمسيس الثاني والمنطقة المحيطة به.

وأشاد مجدي حجازي بالجهود المبذولة في مختلف القطاعات، مشدداً على جميع المسئولين بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة في جميع المواقع والمنشآت والمرافق الخدمية في موعد أقصاه الجمعة القادم لتكون المدينة مؤهلة للاستقبال المتميز لكافة فعاليات الاحتفال، التي من بينها مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني خلال يومي السبت والأحد القادمين.

واختتم حجازي جولته بعقد اجتماع تنسيقي موسع، حضره مدير قطاع المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية المهندس ياسر فاروق ، ومساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور بهاء عبد الحميد ، بالإضافة إلى مساعد المحافظ للمشروعات القومية ومسئولي المديريات والجهات المختصة لعرض حجم الأعمال المتبقية بكل قطاع وأهم المتطلبات بالتنسيق مع باقي القطاعات والجهات المختصة لدفع العمل بها.

هذا المحتوى من

Asha

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