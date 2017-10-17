أمطار غزيرة مصحوبة برياح وأصوات برق ورعد بشمال سيناء
أمطار غزيرة مصحوبة برياح وأصوات برق ورعد بشمال سيناء
12:12 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
أرشيفية
العريش- أ ش أ:
تعرضت محافظة شمال سيناء، الليلة الى سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد وموجة برد.
وأدى هطول الأمطار الغزيرة وموجة البرد إلى لزوم معظم المواطنين منازلهم وخلت الشوارع من المارة وأغلقت المحلات التجارية أبوابها.
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