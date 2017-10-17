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صورة وخبر: القوات العراقية تدخل كركوك

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: القوات العراقية تدخل كركوك

11:59 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

صورة وخبر: القوات العراقية تدخل كركوك

القوات العراقية تدخل كركوك

كتب - علاء المطيري:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الإثنين، أن القوات العراقية سيطرت على مواقع مهمة في محافظة كركوك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما أسفرت عن السيطرة على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشأة الغاز.

وأكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن عمليات فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة بمحافظة كركوك لا تستهدف المواطنين الأكراد.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لتجمع المدنيين حول القوات العراقية التي دخلت المدينة، صباح اليوم، أثناء تواجدها في إحدى المقاطعات جنوبي المدينة.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توترات متزايدة منذ أجرت الأخيرة استفتاء على انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر الماضي رغم معارضة بغداد التي تعتبر أنه إجراء غير قانوني.

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مصراوي Masrawy

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