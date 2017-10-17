حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اشتباكات في كركوك ومقتل مدونة شهيرة في بنما، علاوة على وصول وفد أمريكي إلى تركيا لتهدئة الأجواء بين البلدين.

1- اشتباكات بين القوات العراقية وقوات الأمن الكردية في كركوك

القوات العراقية في كركوك تتأهب لهجوم على القوات الكردية (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 38 من القوات العراقية وقوات البيشمركة في الاشتباكات التي شهدتها محافظة كركوك.

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2- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون (أ ف ب)

صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

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3- التحالف العربي يهاجم مواقع للحوثيين وقوات صالح بصنعاء

مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي (أ ف ب)

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة لمسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمديرية نهم 40 كيلومترا شرق صنعاء.

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4- وفد أمريكي يصل تركيا في محاولة لتسوية الخلافات بين البلدين

وصول وفد أمريكي إلى أنقرة اليوم (أ ف ب)

وصل وفد حكومي أمريكي إلى تركيا لإجراء مباحثات تهدف إلى تسوية الخلاف بين البلدين اللذين ينتميان لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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5- مقتل صحفية تحقيق "وثائق بنما"

قوات الأمن تحيط موقع الانفجار اليوم (أ ف ب)

قُتلت الصحفية التي قادت تحقيق الفساد الضخم المعروف إعلاميا باسم "وثائق بنما" في انفجار سيارة قرب منزلها في مالطا.

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