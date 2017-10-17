أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:58 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اشتباكات في كركوك ومقتل مدونة شهيرة في بنما، علاوة على وصول وفد أمريكي إلى تركيا لتهدئة الأجواء بين البلدين.

1- اشتباكات بين القوات العراقية وقوات الأمن الكردية في كركوك

1

القوات العراقية في كركوك تتأهب لهجوم على القوات الكردية (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 38 من القوات العراقية وقوات البيشمركة في الاشتباكات التي شهدتها محافظة كركوك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على

2

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون (أ ف ب)

صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- التحالف العربي يهاجم مواقع للحوثيين وقوات صالح بصنعاء

3

مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي (أ ف ب)

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة لمسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمديرية نهم 40 كيلومترا شرق صنعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- وفد أمريكي يصل تركيا في محاولة لتسوية الخلافات بين البلدين

4

وصول وفد أمريكي إلى أنقرة اليوم (أ ف ب)

وصل وفد حكومي أمريكي إلى تركيا لإجراء مباحثات تهدف إلى تسوية الخلاف بين البلدين اللذين ينتميان لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل صحفية تحقيق "وثائق بنما"

5

قوات الأمن تحيط موقع الانفجار اليوم (أ ف ب)

قُتلت الصحفية التي قادت تحقيق الفساد الضخم المعروف إعلاميا باسم "وثائق بنما" في انفجار سيارة قرب منزلها في مالطا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين