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مؤسس ويكليكس يرصد مكافأة لمن يرشد عن قاتل المدونة المالطية

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مصراوي Masrawy

مؤسس ويكليكس يرصد مكافأة لمن يرشد عن قاتل المدونة المالطية

11:53 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مؤسس ويكليكس يرصد مكافأة لمن يرشد عن قاتل المدونة المالطية

دافني كاروانا جاليزيا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

رصد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج مكافأة قدرها 20 ألف دولار إلى أي شخص لديه معلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض على قاتل دافني كاروانا جاليزيا.

وقال أسانج، في تغريد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه غاضب من خبر قتل المدونة المالطية، وأنه على استعداد لتقديم المكافأة.

جوليان أسانج هو صحفي وناشط ومبرمج أسترالي، أسس موقع ويكيليكس ويرأس تحريره. واشتهر أسانج بنشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة، وهو يقيم في السفارة الإكوادورية في لندن بعد أن منحته الإكوادور حق اللجوء.

وكانت قد أعلنت السلطات المالطية، اليوم الاثنين، مقُتل الصحفية التي قادت تحقيق الفساد الضخم المعروف إعلامياً باسم "وثائق بنما" في انفجار سيارة قرب منزلها في مالطا.

جوليان أسانج

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