ضبط مدفع مضاد للطائرات بحرم منزل خليفة خط الصعيد بقنا
ضبط مدفع مضاد للطائرات بحرم منزل خليفة خط الصعيد بقنا
11:57 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
مديرية امن قنا
قنا - عبد الرحمن القرشي:
تمكنت قوة من إدارة البحث الجنائي في محافظة قنا من العثور على مدفع مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم في نجع حمادي.
وأوضحت مصادر أمنية أن السلاح المضبوط وجد بحرم منزل المدعو نشأت عيطة، المعروف إعلاميًا بخليفة خط الصعيد، ونزيل سجن الإسكندرية حاليًا، بعد إدانته في جرائم قتل وسرقات وتجارة أسلحة.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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