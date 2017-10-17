«اقتصادية البرلمان» تزور قناة السويس غدًا

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أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستقوم بزيارة ميدانية إلى هيئة قناة السويس، غدًا الثلاثاء، بمشاركة وفد من أعضاء اللجنة، يترأسه النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة.

وقالت اللجنة، إن الزيارة تبدأ بوصول النواب إلى ميناء غرب بورسعيد، ثم زيارة أنفاق بورسعيد وشركة ميرسك، ثم يتوجه الوفد البرلمانى بعدها لزيارة أرصفة وميناء شرق التفريعة ببورسعيد، ونادى الهيئة البحرى ببورسعيد أيضًا.

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ويبدأ الوفد البرلمانى المُشكل من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية يومه الثانى بزيارة مبنى المحاكاة بمحافظة الإسماعيلية، ثم جولة بحرية بقناة السويس القديمة والجديدة، وزيارة أنفاق الإسماعيلية، والمزارع السمكية لهيئة قناة السويس.