«كهربا» يختار مجموعة مصر في مونديال روسيا

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كتب-كريم قماح

أكد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق اتحاد جدة السعودى و المنتخب الوطنى، أن مصر خير سفير للعرب وأفريقيا، في المونديال المقبل والمقرر إقامته بروسيا 2018.

وقال كهربا اثناء استضافتة بأحد البرامج السعودية، أن المنتخب الوطني استحق الصعود لنهائيات كأس العالم، ولن يكون ضيف شرف، كما يردد البعض مؤكدًا أنه سينافس حتى الأدوار النهائية.

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وفي محاكاة للقرعة المقرر إقامتها بموسكو يوم 1 ديسمبر المقبل سحب "كهربا" مجموعة مصر، واختار الفرعون المصرى مجموعة المنتخب الوطني والتي ضمت معه منتخبات المانيا وإنجلترا والسعودية.