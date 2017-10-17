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«كهربا» يختار مجموعة مصر في مونديال روسيا

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«كهربا» يختار مجموعة مصر في مونديال روسيا «كهربا» يختار مجموعة مصر في مونديال روسيا

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كتب-كريم قماح

أكد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق اتحاد جدة السعودى و الوطنى، أن خير سفير للعرب وأفريقيا، في المونديال المقبل والمقرر إقامته بروسيا 2018.

وقال كهربا اثناء استضافتة بأحد البرامج ، أن المنتخب الوطني استحق الصعود لنهائيات ، ولن يكون ضيف شرف، كما يردد البعض مؤكدًا أنه سينافس حتى الأدوار النهائية.

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وفي محاكاة للقرعة المقرر إقامتها بموسكو يوم 1 ديسمبر المقبل سحب "كهربا" مجموعة مصر، واختار الفرعون المصرى مجموعة المنتخب الوطني والتي ضمت معه منتخبات المانيا وإنجلترا والسعودية.

 

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