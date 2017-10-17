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خلاف على الهواء بين فتحي مبروك ولاعب الزمالك بسبب عماد متعب (فيديو)

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خلاف على الهواء بين فتحي مبروك ولاعب الزمالك بسبب عماد متعب (فيديو) خلاف على الهواء بين فتحي مبروك ولاعب الزمالك بسبب عماد متعب (فيديو)

التحرير

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دخل فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في خلاف على الهواء مع أحمد سمير لاعب نادي السابق، بسبب عدم اشراك عماد متعب مع الفريق الأحمر في مباراة الرجاء مساء الاثنين. 

وقال «سمير»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة النيل للرياضة، أن مشاركة متعب كانت ضرورية في ظل حالة عدم التوفيق التي يمر بها وليد أزارو، وعلق «مبروك»:" هناك موقف تصادمي للاعب مع المدرب منذ أيام قليلة، واستبعاده أمر طبيعي خاصة في ظل النظام الذي يسير به النادي الأهلي".

وأضاف «سمير»:" كان يجب الاكتفاء بالغرامة المالية على اللاعب،الحاجات ما بتحصلش غير في ، الموضوع مش فرد عضلات". 

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