حازم إمام يرد على وزير الشباب والرياضة: لن نرحل

التحرير

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية بالكامل يرفض فكرة التقدم باستقالة وإجراء انتخابات جديدة الفترة القادمة.

وقال الثعلب الصغير في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن هذا المجلس من حقه أن يتواجد لحين انتهاء مشاركة المنتخب في كأس العالم، موضحًا أن اتحاد الكرة لن يُجري انتخابات في الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات عضو مجلس إدارة الجبلاية ردًا على خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أكد في تصريحات سابقة أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.

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الجدير بالذكر أنه قد صدر حكما من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إلا أن وزارة الشباب والرياضة لم تنفذه حتى الآن.