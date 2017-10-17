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حسام حسن لـ«التحرير»: مع احترامي لكوبر.. الجوهري لا يشبه أحدًا (فيديو)

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حسام حسن لـ«التحرير»: مع احترامي لكوبر.. الجوهري لا يشبه أحدًا (فيديو) حسام حسن لـ«التحرير»: مع احترامي لكوبر.. الجوهري لا يشبه أحدًا (فيديو)

التحرير

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أعرب حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، خلال استضافته في جريدة «التحرير» وتكريمه كأفضل مدير فني في موسم 2016 - 2017، عن سعادته وحرصه على التواجد في مؤسسة التحرير، التي يعتز بها ويكن لها كل الاحترام.

وقال المدير الفني للنادي المصري، خلال حديثه عن الانتقاد الذي يتعرض له هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني: "كل مجال له أخطاؤه، والأخطاء تبقى  متفاوتة، لكن رأي الجماهير والنقاد إذا كان جماعيًا فأكيد الجمهور والنقاد على حق، ويجب أن يكون هناك تخطيط في المرحلة المقبلة، لأننا نملك الخامات والإمكانات لتحقيق مفاجأة كبيرة في المونديال".

وأضاف نجم والأهلي السابق، أن هناك 5 مهاجمين قادرين على حل الأزمة الهجومية، وهم "كوكا - عمر جمال - أحمد جمعة - باسم مرسي - عمرو مرعي"، وأيضا هناك لاعبون آخرون من الممكن أن يظهروا بشكل مختلف.

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ورفض حسام حسن تشبيه طريقة لعب كوبر الدفاعية بطريقة الجوهري، قائلًا: «مع كامل احترامي لكوبر، لكن الجوهرى لا يشبه أحدًا»، فهو لم يلعب بخطة دفاعية إطلاقا، متسائلا: «كيف كان يلعب بخطة دفاعيه وأنا كنت مهاجما وجمال عبد الحميد وأحمد الكأس فلو كان أراد الجوهري أن يدافع في بطولة 98 لما كان أن يشرك حازم إمام وعبد الستار صبري، نظرا لأن واجباتهما الدفاعية ضعيفة، وأن هذه الأقاويل غير صحيحة بالمرة».

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التحرير

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