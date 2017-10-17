10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، لنظيره الروسي سيرجي شويجو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة لحزب الله اللبناني عبر سوريا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحتاج إلى بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك أكثر من أي وقت مضي، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه سيزور إيران في الوقت المناسب.

1- ليبرمان: إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة لحزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان - أرشيفية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، لنظيره الروسي سيرجي شويجو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة لحزب الله اللبناني عبر سوريا.

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2- الملك سلمان: وحدة العراق ورفضها نتائج استفتاء كردستان

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (يسارًا) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمينًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم وحدة العراق وترفض نتائج استفتاء إقليم كردستان.

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3- المالكي: عمليات فرض الأمن في كركوك لا تستهدف المواطنين الأكراد

نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي - أرشيفية

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن عمليات فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة بمحافظة كركوك لا تستهدف المواطنين الأكراد، وإنما تستهدف الخارجين عن القانون والذين جاهروا بعدم إلتزامهم بمواد الدستور، وفرطوا بمتطلبات التعايش السلمي بين مكونات كركوك.

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4- ترامب: نحتاج إلى بناء الجدار الفاصل مع المكسيك أكثر من أي وقت مضى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لاس فيجاس في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحتاج إلى بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك أكثر من أي وقت مضي، مشيرًا إلى أن المخدرات تتدفق إلى بلاده من الحدود الجنوبية.

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5- البابا فرنسيس: الجوع ليس مرضًا مستعصيًا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في خطابه الأسبوعي في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس أنه يمكن مكافحة المجاعات في العالم عبر حل النزاعات ووقف تغير المناخ. وأضاف: "من الواضح أن النزاعات والتغيرات المناخية تسبب المجاعة، لذلك يتعين علينا تجنب وصف المجاعة بأنها مرض مستعص على العلاج".

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6- قرقاش: الدبلوماسية لم تنجح في تصحيح السلوك الإيراني الخارجي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قناة الجزيرة وإعلام قطر سيستمران في فبركة التقارير السلبية حول الإمارات، مضيفًا "سيبقى بيت القصيد تصحيح قطر لتوجهها في دعم التطرف والإرهاب للخروج من أزمتها لأن الدبلوماسية لم تنجح في تصحيح السلوك الإيراني الخارجي".

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7- لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ،اليوم الاثنين، أن روسيا على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسى (الناتو)، لكن فقط تعاونا عادلا يكون مبنيا على البحث عن توازن المصالح.

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8- ماكرون: سأذهب في "الوقت المناسب" إلى إيران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه سيزور إيران "في الوقت المناسب"، بعد يومين من رفض نظيره الأميركي دونالد ترامب "الإقرار" بالتزام طهران الاتفاق النووي.

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9- ميركل: أشعر بالصدمة إزاء هجوم مقديشو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي راح ضحيته أكثر من 250 شخصا بحسب بيانات الحكومة الصومالية.

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10- حنان عشراوي: نتنياهو لم يتوقف عن سرقة الأراضي الفلسطينية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي - أرشيفية

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مواصلة إسرائيل جرائمها وسياساتها الاستيطانية والتوسعية الممنهجة، وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتوقف عن سياسته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية وضم القدس ونهب ممتلكات الفلسطينيين.

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