المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمين شرطة محمد عبد العظيم إسماعيل (42 سنة)، ضحية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرع البنك الأهلي المصري في مدينة العريش.

شارك في تشييع جثمان الشهيد القيادات التنفيذية والأمنية، حيث أدى المئات صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد ال يس في القرية، مرددين هتافات مناهضة للإرهاب، ومطالبة بالقصاص لأرواح الشهداء.

وتجمع الأهالي أمام منزل الشهيد بالقرية، فيما قال والده باكيًا أثناء تشييعه: "اتصل بنا قبل ساعات من استشهاده للاطمئنان على والدته المسنة وأبنائه الثلاثة". وأضاف الأب: "تلقينا خبر وفاته من خاله عقيد شرطة متقاعد، ولم نصدق في بادئ الأمر إلى أن أكد الخبر أصدقاؤه"

وكشف عم الشهيد عن أن البطل هو من طلب نقله إلى سيناء في العام ٢٠١١، وأنه رد على محذريه من هذه الخطوة بالقول: "العمر واحد والرب واحد وأنا نفسي أموت شهيد".