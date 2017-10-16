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وست بروميتش يتعادل مع ليستر.. وتألق حجازي

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وست بروميتش يتعادل مع ليستر.. وتألق حجازي وست بروميتش يتعادل مع ليستر.. وتألق حجازي

التحرير

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تعادل فريق وست بروميتش ألبيون مع مُضيفه ليستر سيتي ايجابيًا بهدف لكل فريق، في الجولة الثامنة من فعاليات الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم ناصر الشاذلي لوست بروميتش في الدقيقة 63 عن طريق ناصر الشاذلي، وتعادل رياض محرز لليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي شهد تألق الدولي المصري، أحمد حجازي الذي زاد عن مرماه في العديد من الهجمات.

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بتلك النتيجة رفع وست بروميتش رصيده لـ10 نقاط في المركز العاشر، ورفع ليستر سيتي رصيده لـ6 نقاط في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري. 

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التحرير

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