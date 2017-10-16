أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بدير: هنجبر السيسي يكمل المسيرة.. ومصر هتبقى قد الدنيا (فيديو)

Google+ Print
بدير: هنجبر السيسي يكمل المسيرة.. ومصر هتبقى قد الدنيا (فيديو) بدير: هنجبر السيسي يكمل المسيرة.. ومصر هتبقى قد الدنيا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفنان أحمد بدير، إن جميع المواطنين مع بقاء الرئيس عبد الفتاح بولاية ثانية «عشان نبنيها»، مستكملًا: «الريس ملك لنا كلنا كمصريين، ولو هو قال أنا تعبت إحنا اللي هنجبره يكمل المسيرة، لأن اللي عمله معجزة بكل المقاييس».

أضاف بدير، خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «السيسي حقق إنجازات اقتصادية وسياسية وريادية للمنطقة، وفي كل المجالات، أنا بحبه، وبحب ، وهو بيحب مصر أكتر، عشان كده عايزه يرشح نفسه».

تابع: «هذا الرجل المخلص اللي حب بلده وضحى علشانها، ووقف مع شعبه في 30 يونيو، لا يُمكن يتخلى عنا، إحنا معاه، والناس الغلابة هينتخبوه لأنهم عارفين إنه صادق وإنه بيعمل كل ده عشان خاطرهم».

واصل: «إحنا مع السيسي عشان نبني مصر العظيمة، مصر أم الدنيا واللي هتبقى قد الدنيا، كلنا بنحبه، ده أنا أول مرة ألاقي رئيس الناس بتدعيله في الحج والعمرة باسمه، ده شعور نابع من قلوب المواطنين».

شاهد أيضا

يذكر أن حملة «علشان نبنيها» وصل نشاطها في القاهرة والمحافظات، وأقبل عدد كبير من المواطنين على المشاركة والتوقيع على الاستمارة التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، استكمالًا لما أحدثه من تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الحملة عدد من نواب البرلمان الموقعين على استمارة الحملة الخاصة بتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بلغ 120 نائبًا حتى الآن، وتواصل الحملة جهودها نحو استكمال جمع التوقيعات على المستوى الشعبي من خلال الجولات الميدانية وعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)