بدير: هنجبر السيسي يكمل المسيرة.. ومصر هتبقى قد الدنيا (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الفنان أحمد بدير، إن جميع المواطنين مع بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية «عشان نبنيها»، مستكملًا: «الريس ملك لنا كلنا كمصريين، ولو هو قال أنا تعبت إحنا اللي هنجبره يكمل المسيرة، لأن اللي عمله معجزة بكل المقاييس».

أضاف بدير، خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «السيسي حقق إنجازات اقتصادية وسياسية وريادية للمنطقة، وفي كل المجالات، أنا بحبه، وبحب مصر، وهو بيحب مصر أكتر، عشان كده عايزه يرشح نفسه».

تابع: «هذا الرجل المخلص اللي حب بلده وضحى علشانها، ووقف مع شعبه في 30 يونيو، لا يُمكن يتخلى عنا، إحنا معاه، والناس الغلابة هينتخبوه لأنهم عارفين إنه صادق وإنه بيعمل كل ده عشان خاطرهم».

واصل: «إحنا مع السيسي عشان نبني مصر العظيمة، مصر أم الدنيا واللي هتبقى قد الدنيا، كلنا بنحبه، ده أنا أول مرة ألاقي رئيس الناس بتدعيله في الحج والعمرة باسمه، ده شعور نابع من قلوب المواطنين».

شاهد أيضا

يذكر أن حملة «علشان نبنيها» وصل نشاطها في القاهرة والمحافظات، وأقبل عدد كبير من المواطنين على المشاركة والتوقيع على الاستمارة التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، استكمالًا لما أحدثه من تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الحملة عدد من نواب البرلمان الموقعين على استمارة الحملة الخاصة بتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بلغ 120 نائبًا حتى الآن، وتواصل الحملة جهودها نحو استكمال جمع التوقيعات على المستوى الشعبي من خلال الجولات الميدانية وعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.