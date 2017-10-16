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ترامب: كوبا مسؤولة عن الاعتداءات على الدبلوماسيين الأمريكيين

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مصراوي Masrawy

: كوبا مسؤولة عن الاعتداءات على الدبلوماسيين الأمريكيين

11:14 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ترامب: كوبا مسؤولة عن الاعتداءات على الدبلوماسيين الأمريكيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن الكوبية تقف وراء الاعتداءات على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، وهو الأمر الذي دعا واشنطن إلى تقليص عدد العاملين في بعثتها في هافانا.

وصرح ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض بقوله "أعتقد بالتأكيد أن كوبا مسؤولة".

كان كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي صرح للصحفيين، في الأسبوع الماضي، بأن الادارة الأمريكية تعتقد أن الحكومة الكوبية بوسعها وقف الاعتداءات على الدبلوماسيين الأمريكيين .

يذكر أن أكثر من 20 دبلوماسيا تعرضوا لاعتداءات صحية غامضة خلال الشهور الأخيرة.

وردت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي بسحب أكثر من نصف بعثتها الدبلوماسية وجميع عائلات الدبلوماسيين من سفارتها في كوبا . وبعد ذلك طردت 15 دبلوماسيا كوبيا من الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد أكثر من 50 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستأنفت السفارة عملها في عام 2015.

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