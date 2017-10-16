آخر تدوينة لصحفية "وثائق بنما" قبل قتلها: "هناك أوغاد في كل مكان.. الوضع مؤسف"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا نشرت آخر تدوينة لها قبل الانفجار بـ30 دقيقة فقط.

وهاجمت جاليزيا خلال التدوينة قادة المعارضة ووصفت الوضع السياسي الحالي في بلدها بأنه "يائس".

وانتقدت جاليزيا شهادة كيث شمبري، رئيس الأركان المالطي، أمام المحكمة في قضية وثائق بنما، ووجهت له اتهامات باستخدام نفوذه لصالح شركته الخاصة في مالطا.

كما سخرت جاليزيا من قول شمبري أن راتبه لا يكفي لشراء "فول سوداني"، حيث اتهمت زوجة جوزيف موسكات -رئيس وزراء جمهورية مالطا- بتلقيها أموالاً من ابنة رئيس أذربيجان من خلال شركة أنشأتها موساك فونسيكا، قائلة: "في النهاية حلوا مشاكل رواتبهم عن طريق إنشاء بنك مخفي في مالطا ليختبئوا عن الأضواء".

واختتمت "جاليزيا" تدوينتها بالقول "هناك أوغاد في كل مكان تنظر إليه الآن.. لقد أصبح الوضع مؤسفًا".

وكانت قد أدت اتهامات المدونة المالطية إلى اهتزاز شعبية حكومة "موسكات" بعد تسريبات وثائق بنما، الأمر الذي دفع البلاد إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.

وحظت المدونة دافني كاروانا جاليزيا بشعبية كبيرة في مالطا بعد كشفها لقضايا فساد تطال رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات ومساعديه.

وكان قد أعلنت السلطات المالطية، اليوم الإثنين، مقُتل الصحفية التي قادت تحقيق الفساد الضخم المعروف إعلامياً باسم "وثائق بنما" في انفجار سيارة قرب منزلها في مالطا.