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كاميرات مراقبة تفضح سيدة ألقت رضيعًا بعقار في كفر الشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

كاميرات مراقبة تفضح سيدة ألقت رضيعًا بعقار في كفر الشيخ (صور)

11:18 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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بالصور.. طارق حامد يزور مرضى مركز الأورام بالمنصورة

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بالصور.. طارق حامد يزور مرضى مركز الأورام بالمنصورة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت كاميرات مراقبة خاصة بعيادة للنساء والتوليد في مدينة كفر الشيخ جريمة تخلص من رضيع، تركته منتقبة في ممر أحد طوابق عقار بعمارات الأوقاف.

ووفق إفادات الأهالي، فوجئ حارس العقار أثناء أعمال نظافة بالرضيع، ويبلغ من العمر 10 أيام، ملقى فوق أسلاك حديدية بالطابق الثالث، فأبلغ شرطة النجدة، وانتقل النقيب محمود النوبي من قوة قسم شرطة أول كفر الشيخ، إلى العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
استعانت الشرطة بكاميرات مراقبة خاصة بعيادة النساء الكائنة بالطابق نفسه، ومنها تبين أن سيدة منتقبة ألقت الطفل في المكان الذي عثر الحارس عليه فيه قبل نصف ساعة من اكتشاف الواقعة..

استدعت الشرطة سيارة إسعاف مجهزة، نقلت الرضيع إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الكشف عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتسليمه لدار رعاية أطفال، بعد إصدار قرار من النيابة العامة بذلك.

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