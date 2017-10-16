وكيل «موازنة البرلمان»: الدين ارتفع بسبب سياسات مواجهة التضخم

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قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك سياسة نقدية اتُبعت بالفترة الماضية، ترفع قيمة الفائدة، لكبح جماح التضخم، وبالتالي زدات تكلفة الدين في العام المالي الجاري.

أضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الاثنين، «نحاول قدر الإمكان أن يتم استبدال الديون قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، وذلك لتقليل الأقساط الواجب دفعها بالعام الحالي».

أوضح أن طرح البنك المركزي لسندات دولارية، أجلها طويل، وهي أحد الوسائل لتقليل العجز، وهي تسير وفقًا لخطة موضوعة منذ 10 أشهر».

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يُشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن مصر تعتزم تجديد صفقة تمويل بقيمة 2 مليار دولار من بنوك دولية، مع الاتجاه في الوقت نفسه، إلى تطوير مصادر بديلة للتمويل مثل طرح سندات اليورو المقومة بالدولار.

ونقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن «الجارحي» قوله، السبت، خلال مقابلة صحفية في واشنطن، حيث يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، إن مصر لن تتراجع عن خطتها بشأن إعادة طرح سندات دولارية والتي عرضت بنوك دولية شراء نحو 5 مليارات دولار منها، وأضاف أن حجم الطرح مدته الزمنية قد لا تتغير، وأضاف أن التفاصيل النهائية بشأن الطرح لم يتم تأكيدها بعد.