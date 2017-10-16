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والد «شهيد الشرطة بسيناء»: «ابني تمنى الشهادة ونالها»

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والد «شهيد الشرطة بسيناء»: «ابني تمنى الشهادة ونالها» والد «شهيد الشرطة بسيناء»: «ابني تمنى الشهادة ونالها»

التحرير

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«تمنى الشهادة والحمدالله ربنا حقق ليه أمنيته».. بهذه الكلمات المصحوبة بالدموع بدأ الحاج عبدالنبي حسن أبوزيد كلبوش، المقيم بقرية مسير بكفر الشيخ، حديثه لـ"التحرير" عن ابنه الشهيد أمين شرطة عبدالله والشهير باسم «عبده أبو زيد». 

وقال الحاج عبدالنبي إن نجله البالغ من العمر 31 عامًا، متزوج ولديه ولد وبنت، وكان يتمتع بحسن السيرة والسمعة ويحظى بحب جميع أبناء القرية.

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وأضاف والد الشهيد: «ابني لم يتأخر عن مساعدة أحد، وكان يحب عمله وخاصة منذ نقله إلى سيناء»، مشيرا إلى أن نجله كان يروي دائما بطولات زملائه الذين استشهدوا هناك من رجال الشرطة أو الجيش، ويرى أن الشهادة شرف ويتمنى دائما الحصول عليها 
وبنبرة اطمئنان تابع عبدالنبي: «الحمد لله ربنا منحها ليه وعياله في رقبتي».

وينتظر المئات من أبناء قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وصول جثمان الشهيد أمين الشرطة عبده أبو زيد، ابن قرية مسير، والذى استشهد أمس الأحد، فى هجوم على كمين كرم القواديس بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

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التحرير

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