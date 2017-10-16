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صلاح عبد الله: السيسي مخلص لمصر.. وبكرة أحلى على إيده (فيديو)

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صلاح عبد الله: السيسي مخلص لمصر.. وبكرة أحلى على إيده (فيديو) صلاح عبد الله: السيسي مخلص لمصر.. وبكرة أحلى على إيده (فيديو)

التحرير

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قال الفنان صلاح عبد الله، إنه ليس في حاجة إلى توقيع استمارة «عشان نبنيها» للدلالة على تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح ، لولاية ثانية، حيث أن دعم لـ«السيسي» معروف للجميع ومستمر.

أضاف عبد الله، خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «السيسي راجل بيحب أوي أوي.. وخايف عليها أوي أوي.. وبيعمل لمصلحتها وبكرة هنشوف النتيجة».

تابع: «إذا كانوا بيشككوا في المشاريع الكبيرة اللي بتتعمل، بقولهم هنشوف نتائجها.. في حاجات كتير بتتعمل، وإن شاء الله بكرة أحلى على إيد الرئيس السيسي اللي بيحب مصر، ومخلص لها، ولولاه مصر كانت هتبقى في حتة تانية خالص».

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يذكر أن حملة «علشان نبنيها» وصل نشاطها في القاهرة والمحافظات، وأقبل عدد كبير من المواطنين على المشاركة والتوقيع على الاستمارة التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، استكمالًا لما أحدثه من تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الحملة عدد من نواب البرلمان الموقعين على استمارة الحملة الخاصة بتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بلغ 120 نائبًا حتى الآن، وتواصل الحملة جهودها نحو استكمال جمع التوقيعات على المستوى الشعبي من خلال الجولات الميدانية وعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.

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