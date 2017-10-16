يرسم المشاهير بالحروف.. خطاط الصعيد: «مفيش حد بينمي مهارات الثقافة» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرسم الصور بالحروف بعد أن تمكنت منه موهبته في الكتابة وخطفه الرسم، فأخرج لوحات فنية ذاع من خلالها صيته داخل قرية قفط جنوبي محافظة قنا.

الفنان عبدالرحيم محسن المعروف باسم خالد أبو حرشة أو «خطاط الصعيد» يعمل موظفًا في إدارة الشئون الاجتماعية فى مدينة قفط لكن ذلك لا يشغله عن ممارسة هوايته في الرسم بالحروف.

يمتلك «أبو حرشة» موهبة دمج الخط العربى مع الرسم وإخراج صور فنية خطية، يقوم برسمها بإتقان وبدقة عالية، جعلته ضمن القليلين المتواجدين على مستوى الجمهورية فى ممارسة ذلك الفن الصعب.

حوّل «خطاط الصعيد» منزله إلى متحف فني فمن الخارج استغل الجدران في إبراز موهبته في الخطوط بعبارات وآيات قرآنية، وبغرفة الضيافة صوره المرصوصة تزين جوانبها، وبعض منها تلقاه هدايا من زملائه الفنانين بالمحافظة.

وحكى أبو حرشة لـ"التحرير" رحلته الفنية، قائلا إنه اقتنص موهبته فى الصغر في أثناء تواجده فى المدرسة، واكتشف أحد مدرسي اللغة العربية جمال خطه من خلال كتاباته في حصة التعبير، فأبدى له إجابه بطريقة كتابته التى اختلفت عن زملائه.

أضاف أبو حرشة: «كنت متميزا عن زملائي في الكتابة، ومنذ أن تحدث معى المدرس، قمت بشراء فرشاة وأحبار لإبراز موهبتى فى الكتابة، وترددت على المكتبات العامة الموجودة فى المحافظة، حتى أتعلم كيفية دمج الخط وإتقان الرسومات التى سأنفذها».

«خطاط الصعيد» أشار في حديثه إلى أن الأمر بالنسبة إليه كان صعبا في البداية خاصة أن الظروف الحياة تصعب على الفنان أن يمارس الفن فى ظروف بيئية لاتقتنع بالرسومات ولا تبنى المواهب.

واستكمل: «لكن فى النهاية قررت أن أقف مع نفسى وأحارب من أجل تنمية مهاراتى الفنية، حتى أصبحت أشارك فى عدة معارض فنية بعد أن فوجئت أن بعض أعمالى تسرق منى».

شاهد أيضا

ووصف «خطاط الصعيد» عمله بـ«غاية الصعوبة»، موضحا: طريقة رسوماتى شاقة جدا لأن اختيار الشخصية ورسمها بالكلمات النصية المعروفة وتنسيقها أمر صعب خاصة أن الإمكانيات التى كنت أعمل بها ضعيفة ولا تساعدنى وكنت أستغرق 15 ساعة حتى أنتهى من رسم اللوحة بالطريقة السليمة.

وعن أصعب المواقف التي واجهته خلال رسمه لوحاته ذكر أبو حرشة: «كنت فى إحدى المرات أقوم برسم لوحة فنية واستغرقت مني 10 ساعات، ثم حضرت صلاة المغرب وتوجهت إلى الصلاة، وحين عدت وجدت ابنتى الصغيرة فاطمة قامت بطمس اللوحة وسكب الحبر عليها، وقتها قمت بتصويرها ووضعت الصورة على (فيسبوك) وكتبت (ماذا تفعل لو كنت تقوم برسم صورة استغرقت وقتا كبيرا، وضاع مجهودك بسبب فاطمة)».

وتوقف برهة عن الكلام ضحك خلالها ثم تابع: «وقتها اتصل بى أحد الأشخاص من السعودية، وطلب منى مسامحتها ثم أرسل إلى هدية عبارة عن مجموعة من الأحبار تعويضًا عن اللوحة».

وعن أبرز الشخصيات التي يرسمها، قال: «الشخصية اللى بتعجبنى بقوم برسمها، وأكثر حد غالى علي رسمته كانت السيدة أم كلثوم، والفنان محمد منير والشاعر الصعيدي هشام الجخ».

ولفت أبو حرشة إلى أن المواهب الفنية بالصعيد مهمشة، مردفا بأنه يتولى السفر إلى المعارض على نفقته الخاصة.

واختتم «خطاط الصعيد»: «مفيش حد بينمى مهارات الثقافة والفن والإبداع فى قنا، ويحزننى إن محافظة مثل قنا يوجد بها مبنى كبير لقصر الثقافة ومغلق منذ عام للتجديدات، وإحنا عندنا مواهب كتيرة تستحق الإشادة».