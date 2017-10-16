مشيرة خطاب: عملنا أداء مشرف في انتخابات اليونسكو.. إحنا مخسرناش

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قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن إحدى الدول أرسلت لحملتها في الانتخابات على منصب مدير عام «اليونسكو»، تأييدًا كتابيًا، بينما مندوبها بالمنظمة نفى وصول طلب رسمي من دولته لانتخاب المرشحة المصرية، مؤكدةً أن «بعض مندوبي الدول صوتوا عكس قرارات دولهم».

أضافت خطاب، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «بوجه الشكر للسعودية والإمارات على دورهما الداعم لمصر بالانتخابات»، موضحةً أن الأزمة المالية في اليونسكو كانت أكثر ما يشغلها حالة الفوز.

تابعت: «إحنا مخسرناش.. إحنا عملنا أداء مشرف في الانتخابات، ولو كنت وصلت إلى المستوى الأخير وخضت المنافسة على منصب مدير اليونسكو أمام المرشح القطري كنت سأفوز».

واصلت: «لم أكن مرشحة جهة مصرية وحيدة لكنني كنت مرشحة الدولة المصرية، والنظام درس كل المرشحين واختارني لتمثيل مصر، ولاحظنا وجود تعاطف غربي مع قطر خلال الانتخابات، خاصةً في ظل استغلال النظام القطري لما أسماه بـ(الحصار)».

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استكملت: «ترشيح فرنسا لليونسكو أضرني، ومصر ترشحت للمنصب من رؤية الاستحقاق للعرب، ومهمتنا البحث عن التنوع وقبول الآخر والبعد عن التصنيف والبحث في القديم».

وكانت المرشحة الفرنسية من أصل مغربي أودري أزولاي، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حصلت على 30 صوتا، وهي الأصوات التي تحتاجها لتتوج بالمنصب، فيما حصل منافسها القطري حمد الكواري على 28 صوتا متراجعا عن جولات سابقة حقق فيها الكواري تقدما على منافسته الفرنسية.

وخرجت مصر من سباق رئاسة منظمة اليونسكو، في الجولة الرابعة، ووضعت ثقلها لدعم المرشحة الفرنسية، واعتبرت مصر أن تاريخ فرنسا في دعم المنظمة يؤهلها لقيادتها.

وكانت وزارة الخارجية، توجهت بالشكر والتقدير للوزيرة مشيرة خطاب، لخوضها معركة انتخابية شرسة على منصب مدير عام اليونسكو، فيما وجهت «خطاب»، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وشعب مصر على دعمها.