أبو بكر: حب المصريين للسيسي يخليه يكمل 30 سنة.. والأعمى يرى الإنجازات

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قال المحامي الدولي خالد أبو بكر، مساء الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «يده نظيفة»، مستكملًا: «بالإضافة إلى أنه مش عايز يستمر في الحكم، ودول الحاجتين اللي لينا عند الحاكم، فضلًا عن نزاهة الانتخابات».

أضاف أبو بكر، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «الناس في الشرق الأوسط عادةً بيسألوا الرؤساء بيودوا الفلوس فين.. وفي مصر بقينا بنسأل السيسي بتجيب الفلوس منين.. السيسي لم يسع إلى السلطة، لكن طُلب منه أن يكون في السلطة.. السيسي شخص يتحرك بوطنية».

واصل: «قرار استمرار السيسي في الحكم للشعب، السيسي مايقدرش مايكملش، ويا جماعة حجم اللي اتعمل مش قليل، ده الأعمى شايف، ولأول مرة أشوف نظام سياسي لا يُعلن عن مشاريعه، حجم الإنجازات التي تمت تستحق منا كل تقدير واحترام».

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تابع: «مبقاش في حد مفروض على المصريين، ولو لم يُريد الشعب المصري السيسي لن يُصبح رئيسًا، وما أخذه الرئيس السيسي من محبة في قلوب المصريين تخليه يشتغل 30 جايين، هو أعطى لمصر الكثير، ولكن ما أخذه من حب أضعاف ذلك».

يذكر أن حملة «علشان نبنيها» وصل نشاطها في القاهرة والمحافظات، وأقبل عدد كبير من المواطنين على المشاركة والتوقيع على الاستمارة التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، استكمالًا لما أحدثه من تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الحملة عدد من نواب البرلمان الموقعين على استمارة الحملة الخاصة بتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية بلغ 120 نائبًا حتى الآن، وتواصل الحملة جهودها نحو استكمال جمع التوقيعات على المستوى الشعبي من خلال الجولات الميدانية وعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية.