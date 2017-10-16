مشيرة خطاب: «اليونسكو» خسرت مصر.. والانتخابات وقعت في فخ السياسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن منظمة «اليونسكو» كانت بحاجة لدور مصر، لأن دور هذه المنظمة الأساسي هو المكافحة المستدامة للإرهاب، مشيرة إلى أن الانتخابات لم تتم وفقًا للاستحقاق، وتدخلت فيها عوامل سياسية، وأكدت أن «اليونسكو خسرت مصر التي تخوض حربًا شرسة ضد التطرف».

أضافت خطاب، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «دخلنا انتخابات اليونسكو بدولة لها حضارة ومرشحة لها سيرة ذاتية، وُصنفنا منذ اليوم الأول من أقوى المرشحين، وإن لم نفُزّ فإننا لم نخسر المعركة، الانتخابات وقعت في فخ السياسة».

تابعت: «كان هناك قفزة كبيرة لنا في الانتخابات حينما تساوينا مع المرشحة الفرنسية، وكان هناك تفتيت للأصوات العربية، ولم يتوقف ذلك على الكتلة الإفريقية، والكتلة الأوروبية لم تمنح أصواتها بالكامل لمرشحة».

واصلت: «أوجه التحية لكل من عمل في الحملة، ووزارة الخارجية حملت عبئًا كبيرًا للغاية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعات معنا دوريًا، ولم نفُزّ بسبب انقسام الأصوات الإفريقية، وكان هناك إغراءات قوية أمامهم بينما نحن لا نلجأ لهذه الأساليب».

شاهد أيضا

وكانت المرشحة الفرنسية من أصل مغربي أودري أزولاي، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حصلت على 30 صوتا، وهي الأصوات التي تحتاجها لتتوج بالمنصب، فيما حصل منافسها القطري حمد الكواري على 28 صوتا متراجعا عن جولات سابقة حقق فيها الكواري تقدما على منافسته الفرنسية.

وخرجت مصر من سباق رئاسة منظمة اليونسكو، في الجولة الرابعة، ووضعت ثقلها لدعم المرشحة الفرنسية، واعتبرت مصر أن تاريخ فرنسا في دعم المنظمة يؤهلها لقيادتها.

وكانت وزارة الخارجية، توجهت بالشكر والتقدير للوزيرة مشيرة خطاب، لخوضها معركة انتخابية شرسة على منصب مدير عام اليونسكو، فيما وجهت «خطاب»، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وشعب مصر على دعمها.