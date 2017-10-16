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المراغي: لائحة قانون الخدمة المدنية «عملتلنا صداع» (فيديو)

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المراغي: لائحة قانون الخدمة المدنية «عملتلنا صداع» (فيديو) المراغي: لائحة قانون الخدمة المدنية «عملتلنا صداع» (فيديو)

التحرير

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قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شكاوى عديدة وصلت إلى اللجنة من العاملين في الدولة خاصةً فيما يتعلق بالتسوية بالمؤهلات والإجازات، حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جاءت بتسوية غير مرضية.

أضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الاثنين، «اللائحة التنفيذية للقانون عملتلنا صداع بمجلس النواب، منذ صدورها في شهر مايو، من قِبل العاملين في الدولة».

أشار إلى أنه تم الانتهاء من قانون العمل، وكان من المفترض أن يتم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وسيتم مراجعته في دور الانعقاد الحالي، وسيتم عرضه في اللجنة العامة للمجلس، حتى يتم إقراره.

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وكان جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالب المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة، للتأكد من شكاوى بعض العاملين عن وجود تضارب وتعارض بين مواد اللائحة ومواد القانون.

وقال المراغي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم: «ما تتحدث عنه شئ وما يقوله لنا العمال شئ آخر، ونحن فى حيرة لأنه ليس معنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل في الأمر بالحق».

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التحرير

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