وزيرة الهجرة: نقل مبادرة بيت العائلة للخارج يساهم في محاربة الإرهاب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها تتمنى من مؤسسة الأزهر الشريف تأسيس مراكز له في الخارج، لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، موضحةً أن نقل مبادرة «بيت العائلة المصري» للخارج سيُساهم في محاربة الفكر الإرهابي.

أضافت مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن «الوزارة تحرص على تسليط الضوء على أنشطة الأزهر الشريف بين أبناء الجيل الثاني للمصريين في الخارج».

أكدت أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دائمًا ما يُساند وزارة الهجرة، لافتًا إلى أنها تأمل أن يجتمع كل أطياف الشعب المصري في الخارج تحت سقف «بيت العائلة».

ووقع الدكتور محمود حمدي زقزوق، أمين عام بيت العائلة ‏المصرية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، ‏بروتوكول تعاون لنشر مبادرة «بيت العائلة المصرية» بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

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ويحظى بيت العائلة المصرية، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.‏

وشكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شيخ الأزهر على رعايته للمبادرة والدور الذي يقوم به لنشر صحيح الدين في الداخل والخارج، مشيرةً إلى أن بيت العائلة من أهم المبادرات الناجحة في جمع ‏شمل الشعب المصري.