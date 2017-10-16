«عبد العال» يلتقي رئيسي برلمان «قبرص» و«فنلندا»

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التقي الوفد المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع رئيس برلمان قبرص، ديمتريس سيلوريس، ورئيس برلمان فنلندا، ماريا لوهلا، على هامش فاعليات اليوم الثالت لأعمال المؤتمر ١٣٧ لاتحاد البرلمان الدولي المنعقد في سانت بطرسبرج بروسيا اليوم الإثنين، حيث ناقش اللقاء الأول سبل التعاون المشترك ما بين البلدين في ظل اتفاقية تقسيم الحدود، التي نتج عنها اكتشافات بترولية كبيرة، إضافة إلى اتفاقات النقل المشترك في حوض البحر الأبيض المتوسط، فيما تناول الثاني آليات تكثيف التعاون والعمل المشترك على المستوى البرلماني.

وأوضح رئيس برلمان قبرص، أن هناك الكثير من المجالات التي تشارك فيها مصر، وذلك من خلال عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى تفهم الموقف المصرى تجاه القضايا الإقليمية مثل الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأكد أيضًا دعم بلاده الكامل وغير المشروط للحرب المصرية على الإرهاب والجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن قبرص تعمل من خلال الاتحاد الأوروبى على أن يكون هناك موقف أوروبى موحد داعم لمصر فى محاربة الإرهاب، لأن التعاون المصرى الأوروبى ليس فقط حول حقوق الإنسان، كما يراها بعض الأوروبيين، خاصة أن الوضع صعب فى المنطقة ومصر تقود معركة كبيرة نحو الاستقرار، وتسعى لأن تكون فى مصاف الدول الحديثة من خلال التقدم الاقتصادى.

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من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الفنلندي، خلال اللقاء، عن تقديرها لنجاح مصر في مسارها الانتقالي وللتجربة المصرية لتحقيق التنمية ودعمها في حربها على الإرهاب، التي وصفتها بالمثال الذي يحتذى به، مؤكدة استعداد بلادها لتكثيف التعاون مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي وفي قطاعات السياحة والتنمية الاقتصادية.

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب المصري، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مصر وقبرص فى مجال النقل، كما يوجد تعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بالاستثمار فى قناة السويس لتقديم الخدمات البحرية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري زيادة، جار الإعداد لها وتحديدًا في 20 نوفمبر المقبل؛ لتأكيد الصلات القوية التي تربط البلدين.