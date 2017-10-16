أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«عبد العال» يلتقي رئيسي برلمان «قبرص» و«فنلندا»

Google+ Print
«عبد العال» يلتقي رئيسي برلمان «قبرص» و«فنلندا» «عبد العال» يلتقي رئيسي برلمان «قبرص» و«فنلندا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقي الوفد المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع رئيس برلمان قبرص، ديمتريس سيلوريس، ورئيس برلمان فنلندا، ماريا لوهلا، على هامش فاعليات اليوم الثالت لأعمال المؤتمر ١٣٧ لاتحاد البرلمان الدولي المنعقد في سانت بطرسبرج بروسيا اليوم الإثنين، حيث ناقش اللقاء الأول سبل التعاون المشترك ما بين البلدين في ظل اتفاقية تقسيم الحدود، التي نتج عنها اكتشافات بترولية كبيرة، إضافة إلى اتفاقات النقل المشترك في حوض البحر الأبيض المتوسط، فيما تناول الثاني آليات تكثيف التعاون والعمل المشترك على المستوى البرلماني.

وأوضح رئيس برلمان قبرص، أن هناك الكثير من المجالات التي تشارك فيها ، وذلك من خلال عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى تفهم الموقف المصرى تجاه القضايا الإقليمية مثل الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأكد أيضًا دعم بلاده الكامل وغير المشروط للحرب المصرية على الإرهاب والجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن قبرص تعمل من خلال الاتحاد الأوروبى على أن يكون هناك موقف أوروبى موحد داعم لمصر فى محاربة الإرهاب، لأن التعاون المصرى الأوروبى ليس فقط حول حقوق الإنسان، كما يراها بعض الأوروبيين، خاصة أن الوضع صعب فى المنطقة ومصر تقود معركة كبيرة نحو الاستقرار، وتسعى لأن تكون فى مصاف الدول الحديثة من خلال التقدم الاقتصادى.

شاهد أيضا

من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الفنلندي، خلال اللقاء، عن تقديرها لنجاح مصر في مسارها الانتقالي وللتجربة المصرية لتحقيق التنمية ودعمها في حربها على الإرهاب، التي وصفتها بالمثال الذي يحتذى به، مؤكدة استعداد بلادها لتكثيف التعاون مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي وفي قطاعات السياحة والتنمية الاقتصادية.

الوفد المصري المشارك باجتماع البرلمان الدولي

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب  المصري، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مصر وقبرص فى مجال النقل، كما يوجد تعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بالاستثمار فى قناة السويس لتقديم الخدمات البحرية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح سيجري زيادة، جار الإعداد لها وتحديدًا في 20 نوفمبر المقبل؛ لتأكيد الصلات القوية التي تربط البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)