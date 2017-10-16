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«الفاو»: الأزمة الغذائية بالشرق الأوسط تهدد 33 مليون شخص

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«الفاو»: الأزمة الغذائية بالشرق الأوسط تهدد 33 مليون شخص «الفاو»: الأزمة الغذائية بالشرق الأوسط تهدد 33 مليون شخص

التحرير

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قال نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، نبيل جانجي، مساء الاثنين، إن هناك أكثر من 33 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمنطقة الشرق الأوسط.

أضاف جانجي، خلال لقائه عبر فضائية «الغد»، أن انعدام الأمن الغذائي في المنطقة يرجع إلى الزيادة السكانية والحروب والزلازل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن كل ذلك أدى إلى زيادة العدد بمعدل كبير، واليوم تحتفل منظمة «الفاو» باليوم العالمي للغذاء.

أوضح أن هدف الأمم المتحدة من المنظمة هو القضاء على الجوع وسوء التغذية، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه بدون استرداد السلام والأمن الداخلي وعدم التمييز الديني والجنسي في المنطقة، مضيفًا أن التهميش يؤدي إلى الهجرة حتى لو كانت هجرة من الريف للحضر.

أشار إلى أن «غرض المنظمة هو استدامة منظومة الغذاء مع زيادة عدد السكان في العالم، وهذا سيحقق من خلال التنمية الريفية في تثبيت مجتمعنا الريفية، كما كانت مصدر للغذاء من قبل».

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وكان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، قال في الكلمة التي ألقاها عبر «الفيديو كونفرانس»، بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي اليوم الاثنين بالقاهرة، إن ازدياد معدلات الهجرة بشكل خاص يعود إلى النزاعات، والجوع، والفقر، وعدم الحصول على الموارد، والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، وهذه العوامل تؤثر بصورة خاصة في المجتمعات الريفية.

أضاف أن «المنظمة تقوم بدور فريد، حيث تدعم البلدان للاستثمار فى سبل العيش وبناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على الصمود، وبهذا الشكل يتاح للسكان الريفيينخيار البقاء على أرضهم أو مغادرتها إذا ما أرادوا ذلك».

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التحرير

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