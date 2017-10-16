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وزير البيئة: نجحنا في تحجيم ظاهرة حرق قش الأرز (فيديو)

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وزير البيئة: نجحنا في تحجيم ظاهرة حرق قش الأرز (فيديو) وزير البيئة: نجحنا في تحجيم ظاهرة حرق قش الأرز (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مساء الاثنين، إن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الزراعة، تحجيم ظاهرة حرق قش الأرز، رغم أننا في الثلث الأخير من الموسم، على عكس ما كان يحدث كل عام.

أضاف فهمي، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: «الحمد لله، وربنا يكمل الموسم على خير، ويا رب دائمًا بلدنا في ارتقاء وتقدم».

وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عقد اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات مواجهة السحابة السوداء، وأكد خلاله أن مؤشرات جودة الهواء يتم رصدها كل ساعة بمختلف المدن والمحافظات، حيث يتم عرض تلك البيانات على شاشات إدارة العمليات.

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أشار إلى أن محطات الرصد التابعة لوزارة البيئة تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث يتم معرفة نسب ومعدلات التلوث في كل منطقة بألوان مختلفة (الأخضر والأخضر الفاتح والأصفر والبرتقالى والأحمر) وكل منها يعبر عن مؤشر معين، و كلما كانت المنطقة تعطى لونا أخضر كلما كانت نسبة التلوث منخفضة.

أكد أنه عند تغيير الألوان لما يدل عن زيادة معدل التلوث عن النسبة الطبيعية يتم رصد الأسباب والتدخل من خلال التواصل مع المحطات الفرعية وسيارات فرق العمل ويتم عمل تقرير يومى بما يتم رصده، وما تم التعامل معه بالتعاون مع غرفة عمليات الفروع.

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التحرير

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