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وزير البيئة: 40 محطة لرصد نوعية الهواء والتخلص من السحابة السوداء

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة: 40 محطة لرصد نوعية الهواء والتخلص من السحابة السوداء

11:06 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير البيئة: 40 محطة لرصد نوعية الهواء والتخلص من السحابة السوداء

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم "السحابة السوداء"، الناتجة عن حرق قش الأرز خلال عام 2014 كان "سيء جدًا"، لكن منذ عام 2015 حتى الآن بدأ المنحنى يتحسن.

وأضاف وزير البيئة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بغرفة العمليات المركزية للحديث عن جهود متابعة نوبات تلوث الهواء الحادة، أن هناك محطات رصد نوعية الهواء بأكثر من 40 محطة تعمل على الرصد كل ساعة، تعد تقريرًا بشأن نوعية وجودة الهواء.

وأكد فهمي، أن تلك التقارير توضع على "الواتس آب"، في جروب به وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة، وفرق عمل مواجهة المنظومة، وقيادات الوزارة، والمحافظين، وسيتم الإعلان عن تلك التقارير على موقع الوزارة قريباً، كما سيتم إضافة إعلاميين عليه لمتابعة حالة الهواء ساعة بساعة.

وأشار وزير البيئة، إلى أن جزء من خطة الوزارة هو زيادة الرقابة على حرائق القش، وتجميع المعلومات من أكثر من جهة، بالإضافة لبرامج جديدة على الكمبيوتر، والتي تعطي معلومات يتم تحليلها داخل غرفة عمليات الوزارة، لافتًا إلى أننا نتحدث عن السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، وليس السحابة الناتجة عن محددات أخرى.

ولفت الوزير إلى وجود جهود طوال العام على مقالب القمامة، والمكامير، ومصانع الطوب، وغيرها من مسببات الهواء، لكن في ظل موسم حصاد الأرز يكون طاقة الهواء على تشتيت الملوثات "محدودة"، ويكون الحمل البيئي أكبر.

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