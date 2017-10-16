سكاي نيوز: أمن الدولة في قطر يقتحم قصر أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويسطو على وثائق مهمة

الدوحة - (أ ش أ):

كشفت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، عن أن جهاز أمن الدولة في قطر قد اقتحم قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني (أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر) واعتدى على عاملين وصادر وثائق مهمة.

وقالت مصادر - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة تعرض الى إقتحام مسلح نفذته وحدة من قوات أمن الدولة القطري مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أن أمن الدولة في قطر صادر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان بن سحيم، علاوة على الأرشيف الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية هامة.

وأضافت أن السلطات القطرية استولت على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان بن سحيم ما يشكل خطرا بتزويرها والإضرار به.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر أمن الدولة إعتدوا واعتقلوا العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام ، موضحة أنهم اقتحموا "الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم والدة الشيخ سلطان" ، وصادروا كل الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة ، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.

واعتبرت المصادر مصادرة واستيلاء أمن الدولة القطري على الصور والمتعلقات الخاصة بالشيخة منى الدوسري تعديا صارخا على خصوصيتها وسابقة في المنطقة.

وكان سلطان بن سحيم قد أعرب ، في بيان الشهر الماضي ، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر ، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.