"قتيل الخوف".. هرب من المؤبد فسقط من الطابق الرابع جثة هامدة

كتب - فتحي سليمان:

حاول هارب من حكم بالسجن المؤبد الإفلات من قبضة رجال الأمن بالمرج، وقفز من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه في الحال، اليوم الإثنين.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لمصراوي، إن المتهم "طارق ع."، أقدم على الانتحار خشية ضبطه؛ بسبب صدور أمر بضبط وإحضاره بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى أنه سبق اتهامه في ٨ قضايا.

وأضاف المصدر، أن المتهم قفز من الطابق الرابع عقب تضييق الخناق عليه من قبل رجال المباحث، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وصرحت النيابة العامة بالدفن عقب المعاينة.

بدوره، أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتعيين قوة أمنية لملاحظة الحالة في المنطقة عقب تشييع جنازة المتهم، مساء اليوم.