بالصور.. طارق حامد يزور مرضى مركز الأورام بالمنصورة

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الدقهلية - رامي القناوي:

زار اللاعب طارق حامد، لاعب خط الوسط المنتخب المصري ونادي الزمالك، مرضى مركز الأورام في جامعة المنصورة، لرفع روحهم المعنوية وإضفاء جو من البهجة و السرور عليهم .

التقى لاعب المنتخب خلال زيارته الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام، وأشاد بمنظومة العمل داخل المركز، وبالدور الكبير الذي يؤديه في خدمة المرضى بجميع أنحاء الدلتا.

كما وعد بزيارات أخرى في القريب العاجل للمركز، وباقى المراكز الطبية المتخصصة بالمدينة.

يذكر أن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي استقبل بالأمس اللاعب في مكتبه، في حضور رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث قرر إطلاق اسمه على مركز شباب قرية كفر الأصالي بمركز طلخا، مسقط رأس اللاعب، لدوره البارز والمهم مع المنتخب وتمكنه رفقة زملائه من الصعود لكأس العالم روسيا 2018.​