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الملك سلمان يؤكد للعبادي دعم بلاده لوحدة العراق ورفضها نتائج استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يؤكد للعبادي دعم بلاده لوحدة العراق ورفضها نتائج استفتاء كردستان

10:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

الملك سلمان يؤكد للعبادي دعم بلاده لوحدة العراق ورفضها نتائج استفتاء كردستان

الملك سلمان بن عبد العزيز

بغداد - (أ ش أ):

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم وحدة العراق وترفض نتائج استفتاء إقليم كردستان.

وقال المكتب اﻹعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نوه فيه بأن تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كركوك، وأن العراق حقق انتصارات ملحوظة ضد الإرهاب، وحرص السعودية على إقامة أفضل العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته، ثمن العبادي موقف المملكة الداعم للعراق، مشيرا إلى أن ما قامت به العراقية هو إعادة لنشر القوات العراقية في محافظة كركوك بعملية سريعة وسلسة لم تسفر عن وقوع أي ضحايا أو جرحى، حيث تم الانتشار بيسر ، لافتا إلى أن كركوك ينبغي أن تكون تحت سيطرة السلطة الاتحادية وفقا للدستور.

وأكد العبادي، حرص بلاده أيضا على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، والتي سيزورها الأسبوع المقبل وفد وزاري عراقي لتوقيع اتفاقيات تعاون تصب في صالح البلدين.

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