وفود إسلامية تصل القاهرة للمشاركة في موتمر الإفتاء
وفود إسلامية تصل القاهرة للمشاركة في موتمر الإفتاء
10:28 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء المزمع عقده غدًا بالقاهرة.
ووصل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي قادما من الإمارات، ومحمد هاشم عبد الحليم وزير البريد والشئون الإسلامية في سيريلانكا.
يشار إلى أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تعقد مؤتمرها العالمي الثالث في القاهرة بحضور وفود أكثر من 60 دولة حول العالم، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".
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