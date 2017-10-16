بالصور- جامعة كندية تمنح الدكتوراه الفخرية ليحيى الفخراني وحسين الجسمي

كتب- محمد قاسم:

منحت جامعة كيب بريتون الكندية CBU، الدكتوراه الفخرية للفنان الكبير يحيى الفخراني، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي؛ تقديرًا منها لفنهما الراقي وإسهاماتهما المتميزة، في تقليد بدأته منذ 2015 لتكريم رموز مصرية وعربية من خارج كندا.

جاء ذلك خلال حفل نظمته مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC، لتخريج الدفعة العاشرة من طلابها والبالغ عددهم 800 خريج، يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر 2017، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور دايل كييف، رئيس جامعة كيب بريتون، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية العليا CIC.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية "CIC"، أن الكلية أهدت لمصر 800 خريج جديد من طلاب CIC تم إعدادهم جيدًا، وحصلوا على

تعليم كندي عالي رفيع المستوي في مجالات متعددة مثل إدارة الأعمال، قسم إدارة المعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الهندسة والإعلام".

كما أشار القاضي إلى أن "رؤية واستراتيجية الكلية الكندية الدولية CIC، تهدف لإحداث طفرة في التعليم الجامعي من خلال التميز الأكاديمي، وتخريج طلاب أكفاء والإستفادة من خبراتهم، فضلا عن تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة بشكل عملي، ودعم مهارات ريادة الأعمال المستقلة الخلاقة ورعايتها من خلال تبنى نظام منح للطلاب بهدف تشجيع الإبداع، التميز والمشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".

يذكر أن جامعة كيب تاون منح الشهادات الفخرية منذ عام 1989 داخل كندا، وفي 2015، تم تشكيل لجنة تضم كل من جامعة كيب تاون والكلية الكندية الدولية، للعمل على اختيار المرشحين من مصر والشرق الأوسط من أجل منحهم شهادات دكتوراه فخرية، تقديراً لإنجازات هذه الشخصيات الاستثنائية ونبوغهم في أحد المجالات التي تجسد أهداف جامعة كيب بريتون ومبادئها مثل نيازي سلام، مؤسس بنك الطعام المصري، الدكتور عمر خيرت الموسيقي، والدكتورة هبة السويدي، مؤسسة مستشفى "أهل مصر".

وقال "القاضي": "هذا التكريم يؤكد على رقي المسيرة الفنية للرمزين الجليلين وعلى تقديم نموذج يُحتذى به للفنان الذي يمتلك رؤية ورسالة يمكن أن تفيد الجمهور والوطن بأكمله عن طريق زرع مبادئ وقيم وأخلاقيات من خلال فنه النبيل، كما أود أن أؤكد أن تكريم الفنان حسين الجسمي يحمل في داخله تأكيداً على عمق وأصالة العلاقة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".

وفي ختام الحفل وزع رئيس الكلية، الميداليات الذهبية على أوائل الطلاب من البرامج المختلفة لمجموعة المعاهد.